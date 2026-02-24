日本相撲協会は２４日、大相撲春場所（３月８日初日・エディオンアリーナ大阪）の新番付を発表し、ともに藤島部屋の藤青雲と藤凌駕が新入幕を果たした。２人は大阪・高槻市の部屋宿舎でそろって会見に臨んだ。藤青雲は明大から実業団を経て入門。左膝の大けがで十両から三段目への転落も経験したが、２８歳で新入幕を果たした。番付表を手に「感慨深い。幕内はずっとテレビで見ていた世界だった。そこで相撲を取れる喜びをかみ