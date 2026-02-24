24日、イタリア・ミラノから帰国したオリンピック日本選手団。その先頭には、フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”ペアこと、三浦璃来選手（24）と、木原龍一選手（33）の姿があった。ーーファンの出迎えの声はいかがですか？木原龍一選手：もうビックリしました、ありがとうございました、本当に。ーー機内ではどう過ごされましたか？木原龍一選手：快適に過ごさせていただきました。チームジャパンでとっ