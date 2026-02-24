2月24日、都内で開催された「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、最優秀勝利回数騎手賞の笹川翼騎手が登壇。昨年は350勝を挙げ、2位の矢野貴之騎手に43勝差をつけて初の全国リーディングを獲得した。さらにファーンヒルでJBCスプリントを制するなど、大レースでの活躍も目立っている。――初の全国リーディング。受賞しての感想は皆さん、去年ここで宣言したのを覚えていますでしょうか。去年、自分の発破をかける意味でも「