2月24日、地方競馬全国協会（NAR）が都内で開催した「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、最優秀勝率騎手賞（28.0％）を受賞した渡邊竜也騎手が出席した。昨年は地元笠松から盛岡へ遠征し、芝重賞で3連勝を達成するなど他場でも頭角を現し始めている。――まずは今年の受賞に関して2年連続で獲れたということで、嬉しく思います。――初受賞時は最高勝率を目指していたそうだが、昨年はあまり意識していなかったのですが、10