2月24日、地方競馬全国協会（NAR）が都内で開催した「NARグランプリ2025」の共同記者会見に、フェアプレイ賞（年間100勝以上かつ処分なし・勝利回数トップ）を受賞した落合玄太騎手が出席した。昨年は函館競馬でJRA初勝利をあげ、交流重賞などでも存在感を増してきている。――自身初のフェアプレイ賞受賞です最初聞いたときは、まさか受賞できると思っていなかったので本当に嬉しかったです。――制裁なしという点について意識