ミラノ・コルティナ五輪で、女子アイスホッケーのアメリカ代表として金メダルを獲得した、ヒラリー・ナイト選手（36）が、2026年2月18日（日本時間）にインスタグラムを更新。同じく五輪のスピードスケート女子にアメリカ代表として出場したブリタニー・ボウ選手（37）との婚約を発表した。「オリンピックは私たちを一つにしてくれた」ナイト選手はインスタグラムで、「オリンピックは私たちを一つにしてくれた。この大会が私たち