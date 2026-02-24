メ～テレ（名古屋テレビ） 3年前に愛知県阿久比町で起きた強盗殺人事件の裁判で被告の男に無期懲役の判決です。 起訴状などによりますと、大谷将也被告（40）は2023年12月阿久比町の住宅に侵入し林治彦さん（当時52歳）を殺害して車などを奪い、遺体を遺棄したなどの罪に問われています。 これまでの裁判で弁護側は「夜逃げを手伝っただけ」と、強盗殺人について無罪を主張していました。 名古屋地裁は「被害者は土