公職選挙法違反の疑いで警視庁に逮捕された入江伸子容疑者について、国民民主党の東京都連はきょう（24日）、除籍処分としたことを発表しました。衆院選で国民民主党の公認候補として立候補し、落選した入江伸子容疑者（63）は、SNS運用の担当者ら3人とともに、女子大学生5人に運動員の報酬としてあわせて27万円を支払ったとして、公職選挙法違反の疑いで逮捕されています。国民民主党・東京都連会長川合孝典 参院議員「東