先日、「歌うま県ランキング」が発表され、2年連続で青森県が1位となりました。一体なぜ青森県民は歌が上手いのか?Nスタが独自に調査しました。【画像を見る】神奈川ではない！？サザンとTUBEを一番歌う県は…？「歌うま県ランキング」トップと最下位は2年連続山形純菜キャスター:「歌うま県ランキング」とは、カラオケの採点機能をもとに都道府県別に平均点を算出しランキングにしたものです。1位は、2年連続で「青森県」。そして