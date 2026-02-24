なにわ男子の道枝駿佑さんが初の単独主演を務めた映画『君が最後に遺した歌』の完成披露試写会が行われ、道枝さんとともにヒロインを務めた生見愛瑠さん、音楽プロデュースの亀田誠治さん、三木孝浩監督が登場しました。 【写真を見る】【 なにわ男子・道枝駿佑 】初の単独主演でクランクイン前に「成長した姿を見せます」と宣言も撮影の終盤まで「ダブル主演だと思っていた」本作は?歌をつくる?時間を共にしながら、恋心を抱