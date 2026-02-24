水不足の影響が広がっています。静岡・焼津市にある農園のキャベツ畑では異変が起きていました。土がひび割れ、キャベツの葉も変色しています。さらに、雨不足の影響でキャベツがげんこつほどの大きさにしか育ちませんでした。野球のボールほどのサイズです。三和農園・河村亮代表：サイズがものすごく小さい。実際食べる部分なんですけれども、こうしてむいて、もう1個ぐらいむいて出荷するんですけど…。サイズが“げんこつ”よ