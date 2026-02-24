ビッグマックが単品で500円に。日本マクドナルドが、あすからおよそ6割の商品を値上げすると発表しました。1971年、日本マクドナルドをオープン。当初から看板商品として長年愛され続けている“ビッグマック”。18年前の2008年、その価格は280円。現在は480円ですが、あすから500円に。およそ20年で倍近く価格が上がることになります。10代「月に3回（食べる）」「（値上げは）しょうがない。今の時代だから」日本マクドナルドはあ