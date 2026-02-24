花粉症の人にはつらい季節がやってきました。県森林研究所は、きょう、県内でスギ花粉の飛散が始まったと発表しました。今年の飛散量は去年や平年より多いと予想されています。立山町にあるスギの標準木です。県森林研究所の職員が棒で揺らすと…雄花から花粉が激しく飛び散りました。実は例年、花粉飛散の調査に使っているのは富山市にある標準木です。しかし去年の猛暑の影響で季節外れに開花してしまったため今年は観測できず、