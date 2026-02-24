防衛省東北防衛局などによると、23日午後1時15分ごろ、岩手県花巻市の花巻空港に、米空軍の輸送機オスプレイ1機が予防着陸した。飛行中の警告灯点灯が理由で、1日以上経過した24日夜の時点でも離陸していない。