ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まって24日で4年です。首都キーウでは犠牲者を悼み、黙とうが捧げられました。ウクライナの首都キーウでは、24日午前9時に市民が黙とうを捧げたほか、デンマークやフィンランドなどヨーロッパ各国の首脳が集まり、追悼式典が行われました。侵攻開始から4年がたってもロシア軍の激しい攻撃はやまず、22日にはキーウへの大規模攻撃で広範囲に及ぶ停電が発生したほか、南部オデーサ州では2日連