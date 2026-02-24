「かわいすぎる新喜劇女優」として人気を集めている吉本新喜劇の小寺真理さんの1st写真集「こんなん、好きになってまうやん。」（A4判128ページ、税込み3850円、KADOKAWA）が2月28日、リリースされます。小寺さんは、吉本新喜劇金の卵7個目オーディションに合格。吉本新喜劇きっての美脚を誇るコメディエンヌとして活動しています。【写真】新喜劇のマドンナ小寺真理さん写真集は、活動拠点・大阪でのおなじみのある姿から、東京で