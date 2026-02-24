２月２４日の県内は各地で気温が上がり、３月下旬から４月中旬並みの暖かさとなりました。気象台は３月から５月までの３か月について、平年より気温が高くなる見込みだと発表しました。２３日の佐渡市・相川…気温が高い日が続いた影響で、早咲きの梅が白やピンクの花を咲かせていました。例年より２週間ほど早く、現在、５分咲きだということです。〈訪れた人〉「ちょっと早いかなと思って来たけどきれいに咲いていてうれしい」高