きょう沖縄キャンプ最終日を迎えたドラゴンズ。実はいま本拠地バンテリンドームに大きな変化が…！ 【写真を見る】ドラゴンズ戦のホームランが増える!? バンテリンドーム ナゴヤに｢ホームランウイング｣新設 フェンスの高さ4.8m→3.6ｍに 実況アナが現場報告 これまで幾度となく立ちはだかってきた、バンテリンドームの青い壁。ホームランが出にくいと言われてきた球場がついに…！（昨季ド