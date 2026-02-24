占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は「金運アップの雑学」について解説します。「午年」のイメージ？今年は、午年。すんなりと「うま」と読めましたか？頭では「うまどし」と分かっていても、見慣れた「牛」という字に惑わされてしまうかもしれませんね。十二支でうしは、「丑」と書きます。うまは「午」。大変紛らわしいのですが、実はこちら、意外に身近で使われているのです。「午前」「午後」