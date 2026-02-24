中国国営新華社通信は24日、ブラジルのルラ大統領の韓国訪問に関連し、「韓国コスメがブラジルでさらに流行するかもしれない」とする記事を掲載した。記事はまず、韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が23日、ルラ氏とソウルの青瓦台（大統領府）で首脳会談を行い、農業や商業など多くの分野にわたる一連の協力文書に署名したと伝えた。そして、李氏が記者会見で、両国間の保健規制の協力強化に関する覚書に言及し、韓国コスメの