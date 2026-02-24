24日の東海地方は晴れて気温が上昇し、名古屋の最高気温は19.9℃と、ことし一番の暖かさになりました。また愛知県豊田市や岐阜県中津川市などで、20℃を超え、各地で春本番の陽気になりました。 【写真を見る】名古屋は最高気温19.9℃のポカポカ陽気だったが…愛知の水不足はますます深刻に 豊川用水の水源 宇連ダム貯水率は2パーセントを切る 水不足はますます深刻に… しかし水不足は深刻です。豊川用水の水源の一つ、