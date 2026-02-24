中国国家エネルギー局の2月24日付の発表によると、国家充電施設監視サービスプラットフォームに組み込まれた5万3300口の高速道路充電器について分析した結果、2月15日から23日までの春節（旧正月）大型連休期間中、高速道路の電気自動車（EV）の充電回数は計602万1000回で、充電量は1億4976万7500キロワット時に達したことが分かりました。1日当たり充電量は1664万800キロワット時で、昨年同期比52．01％増加し、過去最高を更新し