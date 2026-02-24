田中幹也が球場マイクでアナウンス突然の発表で球場を沸かせた。中日の田中幹也内野手が24日、沖縄・北谷キャンプでの最終日に恒例のマイクによる挨拶を担当。昨年12月に第1子が誕生していたことを発表し「死ぬ気で頑張りたい」と決意表明した。マイクを手にした田中は「4年目の田中です。今年の目標は規定（打席到達）です。ここ2年間、360打席ぐらい（343、365打席）でシーズンを終えているので、あと80打席ちょっと立てるよ