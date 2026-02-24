「ローソン」は、2月25日（水）から、ディズニーキャラクターをデザインした「Disney shopping collection」第1弾を、全国の店舗で順次発売する。【写真】ICチップ風の箔押し付き！キュートな「ステッカー」も■ワクワクするランダム仕様今回発売される「Disney shopping collection」第1弾は、“ミニーマウス”と『ピノキオ』に登場する人気キャラクター“フィガロ”のアートをあしらったランダム仕様のグッズ。ラインナ