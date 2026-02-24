自殺防止につなげようと、群馬県は新年度、電話相談の受付をこれまでの平日のみから土日・祝日にも広げます。 県議会では２４日に一般質問が行われ、リベラル群馬の加賀谷富士子議員は群馬県の自殺の現状と今後の対策について質問しました。 高橋福祉局長は、２０２５年の県内の自殺者の数は、３５８人で前の年より２１人減少したものの、人口１０万人あたりでは全国平均を上回る状況が続いていると答弁しました。 県では自殺防