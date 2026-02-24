群馬県庁 群馬県内のインフルエンザの患者数は、１医療機関あたり３４．２４人で、５週ぶりに減少したものの高止まりしています。 県によりますと、今月１６日から２２日までの１医療機関あたりのインフルエンザ患者の報告数は、３４．２４人で前の週より０．４３人減っています。 ５週ぶりに減少したものの国の基準である３０人を超え、県は県内全域に出しているインフルエンザの警報を継続しています。 地域別に見ると