ロシアによるウクライナ侵攻が始まってから２４日で４年。終わりの見えない戦況に桐生で暮らす避難民は何を思うのでしょうか。 ウクライナ西部の町テルノーピリ出身のナタリヤさんです。ロシアによる侵攻後、以前から桐生市で暮らしている娘のスウィータさんを頼って４年前に避難してきました。母国でのシェフの経験を活かし、ウクライナ料理の店を営んでいます。 穏やかな日常の裏で母国ではいまも激しい戦闘が続い