２０２５年の移住希望地ランキングが発表され群馬県が２年連続で１位となりました。 移住希望地ランキングは地方への移住を支援する東京の公益社団法人「ふるさと回帰・移住交流推進機構」が相談窓口を利用した人を対象に調査を行ったものです。 ２０２５年のランキングが２４日に発表され、群馬県は２年連続で１位となりました。２位は前回３位の栃木県、３位は前回４位の長野県でした。 群馬県によりますと、２０２４年に１位