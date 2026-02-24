２４日、群馬県富岡市で住宅１棟を全焼する火事がありました。焼け跡からは男女２人の遺体が見つかり警察が身元の確認を進めています。 火事があったのは、富岡市中高瀬の無職・大須賀英夫さん（８３）の住宅です。 警察によりますと、２４日の午前７時半ごろ近くに住む人から「建物が燃えている」と消防に通報がありました。 火は約１時間半後に消し止められましたが、木造２階建ての住宅１棟が全焼し、焼け跡から男女２人の遺