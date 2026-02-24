福岡西署は24日、福岡市西区室見が丘3丁目付近の路上で同日午前7時半ごろ、通行中の小学生男児が見知らぬ男性から「今から雨が降る。君のお母さんに頼まれたから車に乗って」と声をかけられ、腕をつかまれる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男性は30代後半、やせ形、身長約170、黒色長袖Tシャツ、青色長ズボン、黒色マスク着用。白色の軽自動車に乗っていたという。