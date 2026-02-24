犯人の追跡や災害救助などに使われる県警の小型ヘリコプターが約２２年ぶりに新しくなりました。 中田 蒼記者「こちらが新しくなった小型ヘリコプターです。最新型のモデルとなっておりデザインも新しくなっています」 新しい機体は従来のものよりも機内が広く窓も大きくなったことで、より安全に救助活動などができるということです。 これまでの機体の名前を受け継ぎ「みやじま２号」と命名されました。 県警航