ロシアがウクライナに侵攻して２月２４日で４年です。原爆ドーム前では一刻も早い終戦と平和な世界を願って追悼式が行われました。 追悼式には約２５人が参加し、ロシアによるウクライナ侵攻で犠牲になった全ての人に対して黙祷を捧げました。 その後、一刻も早い終戦と戦争のない平和な世界を願って花を手向けました。 浄土真宗本願寺派 小武正教さん「武力で本当に平和がくるのかどうかということは私はこないと思う。