アナウンサーが気になる現場で見てきた旬な情報をお伝えする、「バミる！」。まずはコチラをご覧ください。「１３６６万と約１５００万」。この数字なんの数字かと言うと１３６６万と言うのは２０２５年（４月１日時点）の「１５歳未満の子供の数」なんです。「約１５００万」は全国での「犬猫の飼育頭数」なんです。今、子どもの数よりペットの数の方が多いんです。そしてその数に伴い今、ペット関連の市場は成長を続け様々