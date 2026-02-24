JR東静岡駅北口で建設が予定されている多目的アリーナをめぐり、運営する企業が事実上、NTTドコモに決定したことがわかりました。 静岡市は2026年度から基本設計に着手し2030年春の開業を目指しています。 静岡市はJR東静岡駅北口にプロスポーツの試合や大規模なコンサートを開催できる多目的アリーナを建設する計画を進めています。 市は2025年10月から2026年1月末まで、運営する民間事業者を公募して