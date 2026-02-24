下松市の高校生が地元企業と連携し研究してきたカーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを発表しました。下松工業高校では、おととしから地元で鉄鋼製品を扱う東洋鋼鈑と連携して、カーボンニュートラル実現に向けた研究をしています。今年度は3年生が東洋鋼鈑のカーボンニュートラルの実現に向けた社内での取り組みを学びそれを生かした、新たな取り組みを考案しました。生徒が提案した