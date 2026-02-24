２月２５日（水）の近畿地方は、大きな雨傘の出番。大阪など、２週間ぶりの本降りの雨という所も多くなりそうです。日本の南に停滞する前線や、前線上の低気圧が近畿地方に接近するでしょう。この影響で、２４日（火）の夜から広い範囲で雨が降りだし、水曜は降ったりやんだりの雨が続く見込みです。南部を中心に、雷を伴う激しい雨の降る所もありそうです。夜は全般に雨がやむでしょう。朝の最低気温は６〜１２℃くらいの所