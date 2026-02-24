春のセンバツ高校野球に出場する帝京長岡高校・野球部が新潟県長岡市の磯田市長のもとを訪れ、甲子園での勝利を誓いました。 2月24日、長岡市の磯田達伸市長のもとを訪れたのは、帝京長岡高校・野球部の選手たちです。去年秋の北信越大会で優勝し、初めて甲子園への切符をつかんだ帝京長岡。鈴木祥大主将が「長岡の街を盛り上げられるよう全員で頑張ってくる」と決意を語ると、磯田市長は「長岡のためにも、自分たちのためにも、