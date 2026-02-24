7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、映画『君が最後に遺した歌』（3月20日公開）完成披露試写会に登壇した。【写真】生見愛瑠のフォローのためマイクスタンド替わりを買って出る道枝駿佑今作は、デビュー作『今夜、世界からこの恋が消えても』で「第26回電撃小説大賞」を受賞した作家・一条岬氏の同名小説が原作。詩作が趣味の春人（道枝）と、文字の読み書きをすることが難しい「発達性ディスレクシア」の症状を抱える綾