24日の衆院本会議で代表質問が行われ、中道改革連合の小川淳也代表は高市早苗総理の“コラム削除”について問いただした。【映像】削除理由に議場ざわつく（実際の様子）小川代表が「総理の過去の政策や政治姿勢を記したコラムが公式サイトから全面削除されたとの報道がありますが、これは事実ですか？事実であれば、なぜなのか。過去の言動は、政治家としての一貫性や責任を検証する素材として重要な資料です。その事実関係