【ロサンゼルス＝後藤香代】メキシコ国防省は２２日、西部ハリスコ州で軍事作戦を展開し、メキシコ最大規模の麻薬組織「ハリスコ新世代カルテル（ＣＪＮＧ）」の首領を殺害したと発表した。麻薬組織の撲滅に向け、メキシコに圧力をかける米国のトランプ政権は、情報提供で支援した。殺害されたのは、「エルメンチョ」の異名を持つネメシオ・オセゲラ容疑者（５９）。２２日、メキシコ陸軍特殊部隊が潜伏先を急襲した際に負傷し