大相撲の元幕内で西十両2枚目の友風(31)が24日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後7・00）にゲスト出演。結婚していたことをサプライズ発表した。さらに、2歳になる子供と、今年6月には第2子が誕生予定であることを明かした。司会の明石家さんまから「恋人は？」と聞かれた友風は「僕は、あの、はい…。結婚してます」と切り出し、「今、公の場で初めて言いました」と番組内でまさかの結婚報告をした。これ