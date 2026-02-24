フィギュアスケート女子で２００６年トリノ五輪金メダルの荒川静香さんが２３日、自身のインスタグラムを更新。「Ｆｅｂ．２３，２００６→２０２６」と記し、ハッシュタグをつけて「＃２０ｙｅａｒｓ」「＃Ｔｏｒｉｎｏ」などと追記。金メダルを首にかけたトリノ五輪でのモロゾフコーチらとの４ショットとともに自身の金メダル獲得からちょうど２０年の節目を報告した。りくりゅうペアの金メダルや、坂本花織の銀メダル獲得な