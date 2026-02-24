累計400万部突破！日本文芸社の大人気『眠れなくなるほど面白い図解』シリーズ最新作！カリスマYouTuberヒカルさんの「ここがすごい！」を、著者林尚弘が語る前代未聞＆異例の一冊『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』がきたる3月2日に発売予定です。 『眠れなくなるほど面白い 図解 ヒカルの話』書影 今回ラブすぽでは本書の発売に先駆けて一部内容を特別公開！ ヒカルさん、著者と