バンテリンドームの「ホームランウイング」が完成し、24日、報道陣にお披露目されました。外野の左中間と右中間を、去年より6m前に。フェンスの高さは4.8mから3.6mになり、ホームランがより出やすい球場へと変わりました。（リポート）「気になる座席ですが、カウンタータイプのテーブル席や、ゆったりと試合を観戦できるソファータイプの座席も用意されています」ホームラ