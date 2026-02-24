秋田朝日放送 行き場を失ったネコを保護し新たな家族へとつなぐ取り組みに理解を深めてもらおうという写真展が秋田市にある県動物愛護センター「ワンニャピアあきた」で３月２日まで開かれています。「ニャン・ニャン・ニャン」の語呂合わせでネコの日とされている２月２２日には特別な企画が用意されました。 ※動画ニュース配信をご覧ください。