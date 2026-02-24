秋田朝日放送 ３月の桃の節句を前に北秋田市でひな人形などの展示会が開かれています。期間中は「おひなさま列車」の運行もあります。 色とりどりのひな飾りなどが飾られているのは、北秋田市の阿仁ふるさと文化センターです。２１日から「秋田内陸線のおひなまつり」が始まりました。このイベントは、秋田内陸線沿線の活性化などを目的に毎年開かれていて、会場では沿線の保育園などに通う子どもたち１０４人が思い