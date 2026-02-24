秋田朝日放送 秋田県三種町で２４日朝、道路脇の田んぼで横転した車が燃え、車内から１人の遺体が見つかりました。警察は身元の確認を進めるとともに火が出た原因を調べています。 警察によりますと、２４日午前７時半ごろ、三種町鯉川で車が横転し火が出ているのを通行人が見つけ消防に通報しました。火はおよそ４０分後に消し止められましたが、車の中から性別が分からない１人の遺体が見つかりました。 現場は「道の駅