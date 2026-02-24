村として、はじめての取り組みです。北安曇郡・白馬村出身のタレント国本梨紗さんが24日、白馬村の「一日村長」に任命され、村の事業をPRしました。国本梨紗さん「皆さん おはようございます」職員「おはようございます」24日、白馬村の「一日村長」に任命されたのは、白馬村出身で村の観光大使を務めるタレントの国本梨紗さんです。地域の観光を盛り上げブランド力を高めようと白馬村では今回、初めて「一日村長」の取り組みを行