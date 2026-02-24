ボートレース江戸川のG1「江戸川大賞開設70周年記念」は23日が、強風高波浪のため中止、順延。24日最終日の12Rに仕切り直して優勝戦が行われた。5号艇の板橋侑我（29＝静岡）が5コースからフルスピードの握りマイを敢行すると、内側の4人を一気に捲り切って1着。G1優勝は3回目で、通算では7回目のV。1号艇の湯川浩司（46＝大阪）がインで残して2着。3着には6号艇の稲田浩二（41＝兵庫）が入った。3連単＜5＞＜1＞＜6＞は16