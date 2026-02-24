ソフトバンクに新加入の徐若熙投手（25＝台湾・味全）が24日、台湾・台北ドームで投手練習に参加し汗を流した。26日に行われる台湾代表との交流試合に先発する予定だ。大きな注目を集めるマウンドに上がる右腕は「帰ってこられてうれしいです。しっかりと自分のパフォーマンスを出せるように準備をして臨んでいきたいです」と意気込みを口にした。